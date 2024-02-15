Marmara'da batan geminin 6 kişilik mürettebatı 275 personelle aranıyor

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması 275 personelle devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "Batuhan A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Kargo gemisinin Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında kıyıya 3,5 mil uzaklıkta battığı bilgisini veren Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada geminin, dün saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalktığı öğrenildi.

Bölgede boş can salı tespit edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da Karacabey ilçesi açıklarında 6 kişilik mürettebat bulunan "Batuhan A" gemisinin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığı duyuruldu.

Açıklamada, bunun üzerine olay yerine TCSG-313 ve TCSG 85 gemileri ile TCSG-25 ve KB-4502 botlarının sevk edildiği belirtildi.

Eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 2 römorkörün bölgede görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Halihazırda başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari geminin battığı değerlendirilen bölgede boş can salı tespit edilmiştir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Geminin sahibi Murat Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, geminin neden battığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını, hava şartlarından olabileceğini söyledi.

Altıntaş, ağabeyinin de gemide olduğunu belirterek, "Şu anda kimseye ulaşamıyoruz. Ağabeyimle beraber gemide 6 personel vardı." dedi.

Geminin, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan dün akşam hareket ettiğini anlatan Altıntaş, "Olay sabah 05.30-06.00 sularında olmuş. Gemiyle irtibat kesilmiş. Batarken Türk Radyoya (acil yardım çağrısı için) bilgi vermişler." ifadesini kullandı.

Denizde arama çalışmasının devam ettiğini, havadan da aramaların başlatılmasını beklediklerini dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Ağabeyimle en son dün gece görüştüm. Sabah saatlerinde aramış ama telefonu duymamışım, aradığımda da ulaşamadım. Sonrasında olaydan haberimiz oldu. Gemi, Marmara Adası'ndan aldığı yükü, Gemlik'teki Roda Limanı'na götürüyordu."

Aynı gemi daha önce karaya oturmuş

"Batuhan A" gemisi 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.

Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.

Bakan Uraloğlu: Ümidimiz, mürettebatımıza sağ salim ulaşmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'de düzenlenen Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'nde Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güney batısında 69 metre uzunluğundaki ve 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Bakanlık sistemlerine acil durum sinyali geldiğini anımsatan Uraloğlu, geminin, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e "dolomit madeni" yüklü olarak seyre başladığını bildirdi.

Uraloğlu, hızlı şekilde bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ve hava unsurlarının yönlendirildiğine işaret ederek, "Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrılar yapılmıştır. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyal kesilmiştir. Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre 'tehlike safhası' ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bölgede gemiye dair bulguya rastlanmadığını belirten Uraloğlu, "Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca sürmektedir. Bölgede, gerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gerekse de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca arama kurtarma faaliyetleri yoğun şekilde devam etmektedir. Ümidimiz, mürettebatımıza sağ salim ulaşmaktır. Bir can salı botuna ulaşıldı, muhtemelen geminin batması sırasında otomatik olarak açıldı." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Marmara Denizi'nde batan ticari gemiyle ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 06.30'da Marmara Denizi'nde Karacabey açıklarında, içerisinde 6 mürettebat bulunan "Batuhan A" isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığını belirtti.

Olay mahalline 2 sahil güvenlik gemisi ve 2 sahil güvenlik botunun sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce de 2 römorkörün bölgede görevlendirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede bir adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere bir Sahil Güvenlik korveti ve bir Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen bir Sahil Güvenlik helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesiyle derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Yerlikaya, sahil güvenlik ekiplerinin boş can salını bulduğu anların görüntüsünü de paylaştı.

Bursa Valisi Demirtaş: 275 personel ile kurtarma çalışmalarına devam ediliyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, 6 personel bulunan "Batuhan A" isimli genel kargo gemisinin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yüküyle dün saat 20.30'da ayrıldığını belirtti.

Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezince, kargo gemisinin saat 06.20'de Karacabey ilçesinin kuzeyinde kıyıya yaklaşık 4 mil uzaklıkta battığı ihbarının alındığını aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"İhbarın alınmasını müteakip arama kurtarma çalışmalarına başlanmış olup halihazırda AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve bir Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Halihazırda bir Sahil Güvenlik arama kurtarma korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, iki Kıyı Emniyeti botu arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. İlerleyen saatlerde bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi ve bir mayın gemisi, su altı robotu cihazı bulunan bir Deniz Polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti unsuru olan Nene Hatun römorkörü arama kurtarma faaliyetlerine katılacaktır."

Sahil Güvenlik ekiplerince mobil radar aracı, su üstü radarı ve gözetleme sistemiyle denizden ve kıyıdan tarama yapılan bölgede, Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de çalışmalarını sürdürüyor.