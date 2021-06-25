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25 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Marmara'dan 6564 metreküp müsilaj temizlendi

25 Haziran 2021, Cuma 18:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 564 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Marmara Denizi'mizde ara vermeden sürdürdüğümüz müsilaj seferberliğimizin 17. gününde 406 metreküp müsilajı temizledik. 24 Haziran ile birlikte toplam 6 bin 564 metreküp müsilajı bertaraf için düzenli depolama alanlarına gönderdik. 24 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 858 metreküp, Kocaeli'de 435 metreküp, Bursa'da 143 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 644 metreküp, Çanakkale'de 678 metreküp, Yalova'da 1652 metreküp müsilajı 392 bölgedeki çalışmalarımızla Marmara Denizi'nden temizledik."

Kurum, denetimlere de hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Dün yaptıklarımızla toplam 6 bin 473 denetimi tamamladık. 1775 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda incelemeye gönderdik. Denizimize ve deniz canlılarımıza nefes aldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Caddebostan sahilindeki temizleme çalışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Tuzla sahilde katı sıvı emici aracıyla devam eden müsilaj temizleme çalışmalarına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.

AA

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