Marmara’nın altı da ısınıyor

18 Temmuz 2023, Salı 22:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, 19 Temmuz Çarşamba günü, öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı. Prof. Dr. Sarı, şöyle konuştu: “Tarım ürünlerindeki rekolte ve hasat miktarı ile ürün kalitesi düşebilir. Bunun denizlere yansımasının da acı bir reçetesi olur. Deniz yüzeyi sıcaklıkları son 50 yıldır sürekli artışta. Şu anda Marmara Denizi’nde sıcaklık rekor düzeyde artmış durumda. Geçmiş yıllarda, yüzey sıcaklıklarının bu kadar arttığı durumlarda alg patlamalarını bu mevsimde çok görmezdik. Ama bu yıl aynı zamanda alg çoğalmalarını, özellikle kapalı koy ve körfezlerde yoğun şekilde görmeye, izlemeye devam ediyoruz.”
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