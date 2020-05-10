Sağlık Bakanı Koca, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske takmayı ihmal etmemelerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, uzun süre sonra bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik paylaşımda bulundu. 65 yaş üzerindekilerin evde kalarak koronavirüsle mücadeleye büyük destek verdiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti: "Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin." *** Bakan Koca 'sosyal mesafeli bank'ı örnek gösterdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımda ise, Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi. Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı. Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" yorumunda bulundu. AA

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