Maske dağıtımı sıkıntılı

Maskenin gerekli olduğunun söylenmesi ve toplu yerlerde zorunlu hale getirilmesiyle Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyeleri toplu taşıma araçları için ücretsiz maske dağıtacağını duyurmuştu.

Ücretsiz maske dağıtımı süreci ile ilgili olarak gerek eczacılar gerekse özellikle de kronik hastalığı olan vatandaşlar dertli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre ücretsiz maskeler eczaneler aracılığıyla belli yaş aralıklarına göre dağıtılmaya başlandı. Ancak hem eczacılar bu sistemin iyi işlemediğini düşünüyor hem de vatandaşlar ve özellikle kanser hastaları gibi bağışıklığı düşük kişiler maskeye ulaşmakta büyük zorluk çekiyor. DW’deki habere göre nüfusu 82 milyon olan Türkiye’de resmî açıklamalara göre maske sıkıntısı bulunmuyor ve hatta diğer bazı ülkelere maske yardımı yapılıyor. Ancak 82 milyonluk Türkiye’nin yarısının zorunlu olarak içeride, yaklaşık 40 milyonunun ise dışarıda olduğunu söyleyen Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Günde iki kez bile maske değiştirse bu insanlar, günlük 80 milyon maske yapıyor. Oysa bildiğim kadarıyla günlük üretimimiz 2-2,5 milyon civarında. Yani piyasayı maskeye doyurmak için belli bir süre gerekiyor” diyor. Çolak şöyle bir yöntem öneriyor, “Devlet yine maskeyi ücretsiz dağıtmalı ancak âcil ihtiyacı olanlar ile elinde olmayanlar için maskelerin standart bir fiyatı olmalı ve arzu eden varsa bu maskeler eczanelerde satın alınabilir hale getirilmeli”