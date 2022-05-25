Mavi Marmara davasının takipçisiyiz

Av. Burak Turan, Mavi Marmara davasında verilen mahkeme kararı için Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını ve sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Sivil Toplum Kuruluşları’nca İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi’nde “Kutlu Sefer: Mavi Marmara’’ başlıklı panel düzenlendi. Üç oturum halinde gerçekleştirilen panelde Filistin’deki İsrail işgali ve Mavi Marmara konusu ele alındı. Panele, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından 12 konuşmacı katıldı. Mavi Marmara Gemisi katılımcılarından Pakistanlı Avukat Nedim Ahmed Khan, İsrail’in sayısız insanlık suçu işlediğini vurguladı. Mavi Marmara Gemisine farklı milletlerden insanların katıldığını hatırlatan Rifat Audeh ise; zulümlere, insan hakları ihlallerine karşı uluslararası kapsamdaki dayanışmaların çok önemli olduğuna değindi. Audeh, “Özgürlük filosu çok kıymetli bir organizasyondu. İsrail’in gerçek yüzünü bütün dünyaya ifşa etti” dedi.

Karar temyiz aşamasında

Gazeteci Metin Mutanoğlu, Gazze’deki abluka karşısında dünya sessizken Mavi Marmara’nın yola çıktığını belirtti. Mutanoğlu, “Mavi Marmara bir onur nişanesidir” dedi. Av. Burak Turan, Mavi Marmara davasının mahkeme süreçlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Turan, 2016 yılının Aralık ayında mahkemenin düşme kararı verdiğini hatırlatarak, kararın istinafa gönderildiğini kaydetti. Henüz tebligatlar tamamlanmadığı halde karar onandığının altını çizen Turan, kararın şu anda temyiz aşamasında olduğunu, Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını ve sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.