Mavi Marmara icradan satıldı

Gazze’ye insanî yardım taşırken İsrail’in uluslar arası sularda saldırdığı “Mavi Marmara” gemisi, icradan satıldı.

Anadolu 3. İcra Müdürlüğü’nün açık artırma ilanı kapsamında Anadolu Adalet Sarayı’ndaki mezat salonunda gerçekleştirilen satışta, üzerinde ipotek ve haciz bulunan eski adı Mavi Marmara olan “Anatolian” isimli geminin 3 milyon 888 bin lira bedelle satışa çıkarıldığı belirtildi. Açık arttırma sonucunda gemi, 4 milyon 853 bin liraya 2E Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satıldı. Firmaya bedeli ödemesi için 10 günlük süre verildi. Anadolu 3. İcra Müdürlüğü ilânında, geminin Somali Mogadişu Limanı’nda bulunduğu, şerh kaydında ipotek ve haciz olduğu ve Türkiye’ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olarak hesaplandığı belirtilmişti. İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi’ne insanî yardım ulaştırmayı hedefleyen 6 gemilik “Özgürlük Filosu”nun en büyük gemisi “Mavi Marmara”ya uluslar arası sularda düzenlediği baskında 10 kişi vefat etmiş, 56 kişi de yaralanmıştı. AA

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