Mavi Marmara yürüyüşü

“MAVİ MARMARA” SALDIRISININ 13. YILI NEDENİYLE İSTANBUL’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ. İSRAİL'İN, GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GÖTÜREN GEMİYE 31 MAYIS 2010'DA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 10 TÜRK VATANDAŞI ŞEHİT OLMUŞTU.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ve Mavi Marmara Derneği üyeleri, İsrail’in, ambargo altındaki Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 13. yılı dolayısıyla Fatih Camisi’nden Beyazıt Meydanı’na yürüdü.

Cami avlusunda, “Kudüs’ün Özgürlüğü İçin” sloganıyla bir araya gelen gruptakiler, Beyazıt Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. “Mavi Marmara onurumuzdur” sloganı atarak yürüyen grubun çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşün son bulduğu Beyazıt Meydanı’ndaki program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, İsrail hükümetinin halen bilinçli bir şekilde, radikal Yahudi toplulukları Mescid-i Aksa’ya baskın yapmaları konusunda teşvik ettiğini ve onların bu baskınlarında güvenliklerini sağladığını söyledi.

Filistin zulmü 75 yıldır yaşıyor

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Genel Başkanı Rıdvan Kaya da 13 yıl önce Türkiye’deki Müslümanlar olarak, dünyanın farklı yerlerinden gelen adalet sever, insanlık ve vicdan sahibi insanlarla birlikte bir zulme, işgale dünyanın dikkatini çekmek için ortaya konulan mücadeleye tüm dünyayla birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

Mavi Marmara Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür de kanlı baskının üzerinden 13 yıl geçtiğini, bu süreç içinde Türkiye ve dünyada, birçok ülkede hukuk mücadelesi verdiklerini ifade etti. Mavi Marmara baskınıyla beraber Orta Doğu ve Türkiye’nin yeni bir sürece evrildiğini belirten Songür, 13 yıl önce yaşadıkları zulmün, kanlı baskının Filistin’de son 75 yıldır neredeyse her gün yaşandığını dile getirdi.