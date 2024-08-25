Mazot bitince eylem devam edemedi

Uşak Havalimanı İkisaray köyü kavşağında toplanan çiftçiler, hükümete erken seçim çağrısında bulunan pankartlar açarak, Uşak-İzmir yolunda traktörleriyle eylem yaptı.

İkisaray köyü karşısı Uşak Havalimanı kavşağından başlayıp E-96 Karayolu üzerinde bulunan Şeker Fabrikası karşısında son bulan eylemde kornalar çalındı. Mazot deposu boş olan çiftçiler eylemi kısa mesafede bitirmek zorunda kaldı. Büyük çiftçi buluşmasında konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, “Amacımız burada toplanıp çiftçinin zor durumda olduğunu belirtmek, bugün burada bir traktörün deposunu doldurmanın buğday olarak karşılığı dört yüz kilogramdır yani çiftçi traktörünün deposunu doldurabilmesi için tam dört yüz kilogram buğday satması gerekiyor” dedi. Yalım, açıklamasında özetle şunları söyledi: “Çiftçiye köstek olmayın, destek olun. Kırmızı mazot çiftçiye uygulanmadığı müddetçe bu memlekette hububat yetişmez. Gelin çiftçilerimize kırmızı mazot verelim. Çiftçi traktörünün deposunu dolduramıyor, ne tarlasını ekebiliyor ne ürün kaldırabiliyor. Gelin çiftçiye ve çiftçinin kullandığı motorine destek verin.” Uşak - Anka

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