'MB cayır cayır para basıyor'

Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Gelecek Partili İbrahim Turhan, 11 Kasım’da 230,9 milyar TL olan Merkez Bankası iç varlıklarının 21 Aralık’ta 480,4 milyara yükselmesine dikkat çekti.

İbrahim Turhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası’nın görülmemiş bir şekilde para bastığına işaret etti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Turhan, “İç varlıklar Merkez Bankası’nın alacaklarını gösterir. Merkez Bankası’nın genelde hazine ve bankalarla ilişkisi olduğundan onlardan alacağı olur. Bu kalem artıyor ise Merkez Bankası cayır cayır para basıyor demektir. Çünkü iç varlıklar TL unsurlardan oluşur. İç varlıkların artması TL miktarının arttığını gösterir” dedi. Haber Merkezi

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