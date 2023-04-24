Meb’us hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir

MECLİSİN 103. YILINI İDRAK EDERKEN, BEDİÜZZAMAN’IN 112 YIL ÖNCE DİLE GETİRDİĞİ BU PRENSİBİN NERESİNDEYİZ?

Hükümet hizmetkârdır Bediüzzaman Said Nursî 1911’de şark aşiretlerini dolaşıp halkın meşrutiyet, hürriyet ve Meclis gibi konulardaki sorularını cevaplandırırken, “Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Meb’us (milletvekili) hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir. Meclis ve meb’usan hâkimdir, hükümet hizmetkârdır” demişti. 14 Mayıs tarihî fırsat Üstadın Münazarat’ta yer alan bu görüşleri dile getirmesinin üzerinden 112 yıl geçti. TBMM de 103. yıldönümünü kutluyor. Ama Türkiye tek adam rejimiyle bu manalardan iyice uzaklaştı. 14 Mayıs seçimi, Meclisin üstünlüğünü tekrar tesis etme yolunu açma fırsatı olması yönüyle de son derece önemli.

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