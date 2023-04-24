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24 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Meb’us hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir

24 Nisan 2023, Pazartesi 01:07
MECLİSİN 103. YILINI İDRAK EDERKEN, BEDİÜZZAMAN’IN 112 YIL ÖNCE DİLE GETİRDİĞİ BU PRENSİBİN NERESİNDEYİZ?

Hükümet hizmetkârdır

Bediüzzaman Said Nursî 1911’de şark aşiretlerini dolaşıp halkın meşrutiyet, hürriyet ve Meclis gibi konulardaki sorularını cevaplandırırken, “Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Meb’us (milletvekili) hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir. Meclis ve meb’usan hâkimdir, hükümet hizmetkârdır” demişti.

14 Mayıs tarihî fırsat

Üstadın Münazarat’ta yer alan bu görüşleri dile getirmesinin üzerinden 112 yıl geçti. TBMM de 103. yıldönümünü kutluyor. Ama Türkiye tek adam rejimiyle bu manalardan iyice uzaklaştı. 14 Mayıs seçimi, Meclisin üstünlüğünü tekrar tesis etme yolunu açma fırsatı olması yönüyle de son derece önemli.

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  • Hüseyin İlhan

    24.4.2023 11:31:35

    Risalei nurları yıllardır okuyan,dinleyen ey ehli iman efendiler,hanımefendiler ya aziz üstadımızın bu hakikatlerine kulak ve değer veiryorsunuzdur yada BİAT etme şartı olan,sizden yüce rabbimizin verdiği akıl yerine iki dudağı arasındaki beşeri ve devamlı aldanan ve aldatıldğını söyleyenin sözüne değr verir işte o zmanda ebedi aleminizi tehlikeye atarsınız. Cami içi ve bahçelerindenecis siyasetleir ile mabetlerimizi kirletme küstahlığı gösterenlere hala takılıp gidecekmisiniz.Aklın yolu birdir.Ya ALLAH'ın emirleirne,efendimiz SAV'min hayatı ve öğütlerine ve talebesiyiz dediğimiz BEDİÜZZAMANHazretleirnin asrımıza bakın ikaz ve tavsiyelrine kulak asar ,riayet eder,yaşarsınız.Yadaaaa ebedi aleminizi YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ alan,müslüman şehidi satan,kul hakkı yemeye doymayan,yahudi katili kurtaranın yol arkadaşı olarak ona yoldaş olursunuz.

Risale-i Nur Külliyatı

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