Meclis Akbelen için toplanacak

Muhalefetin Akbelen ’de kömür madenlerinin genişletilmesi amacıyla başlatılan ağaç kesimleri için Meclis’i toplama çağrısı üzerine Meclis 8 Ağustos’ta toplanacak.

Mehmet Kara - ANKARA

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, Akbelen’de ağaç kesimini gündeme almak için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nun 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00’te toplanması için çağrıda bulundu.

Bu katliama dur diyelim

CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan olağanüstü toplantı başvurusunda “Rant hırsıyla yapılan doğa katliamlarının süreklilik halini alması, yeşile ve çevreye düşman bir yönetim anlayışının egemen kılınması, Anayasa’nın 56. Maddesinde yer alan ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ ve 169. maddesinde yer alan ‘rmanlara zarar verecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez’ hükümlerinin hilafına davranılmış olması nedeniyle sadece günümüzü değil gelecek kuşakları da etkileyecek bu katliamların Meclisimizde ele alınması, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır” denildi.

Ranta feda etmeyin

Olağanüstü toplantıda görüşülmesi talep edilen Genel Görüşme önergesinin gerekçesinde de ‘AK Parti iktidarının çevre suçları’ olarak tanımlanan Kaz Dağlarında ve Yırca’daki ağaç kesimleri, Hasankeyf’in sular altında kalması, Ergene, Sakarya gibi nehirlerin kirlilik tehdidi altında olması, Dipsiz Göl’ün kuruması hatırlatıldı. Milas Akbelen’de kömür madenlerinin genişletilmesi amacıyla başlatılan ağaç kesimlerinin itirazlara rağmen devam ettiği ifade edilen gerekçe metninde “Tüm bu yaşananların Meclisimizde etraflıca ele alınması, doğanın ranta feda edilmemesi amacıyla alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesi bir zorunluluktur” ifadeleri kullanıldı.

25 Temmuz’da da olağanüstü toplanmıştı

Meclis 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmişti. 25 Temmuz’da CHP, Saadet, DEVA ve DP’nin “hükümetin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için Parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi” gerekçesiyle olağanüstü toplantıya çağrılmış, siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul’un oyuna sunulmuş, yapılan oylamada, önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmemişti. Muhalefetten bazı milletvekillerinin oylamaya katılmaması da eleştirilmişti.