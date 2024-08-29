Meclis, anayasayı çiğneyerek varlığını sürdüremez

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve TİP’ten Hatay Milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay, TBMM’de yaşanan kavgalı oturuma ilişkin açıklama yaptı.

Atalay, “Meclis’in yeniden toplantıya çağrılması yeni bir fırsattır. ‘Olay’ zaten kaçınılmaz olarak Meclis yeniden açıldığında her gün baş gündem olacaktır. Çünkü Anayasa’nın korunması ve uygulanması için yemin eden, birinci derece sorumlu olan Meclis, kendisi Anayasa’yı çiğneyerek varlığını sürdüremez. Bu durumun görüleceğini, söyleyenin de çok iyi bildiği hukuken dayanaksız gerekçelerin arkasına sığınılmadan adım atılmasını umuyorum” dedi. Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliğinin düşürülmesi konusundaki gerekçeli kararı üzerine yapılan olağanüstü toplantı çağrısıyla toplanan ve yumruklu kavgaların yaşandığı TBMM oturumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Atalay, kendisine destek veren milletvekillerine teşekkür edip şöyle dedi: “Konu ismim ile anılsa da özünde Anayasa’ya, yasalara, hukuka, hakka ve adalete sahip çıkma mücadelesini veren, keyfiliğe karşı duran, hakkımdaki uygulamanın yarattığı ve daha da yaratacağı vahim sonuçların farkında olarak eylemde bulunan, çaba gösteren, savunan, destekleyen, dayanışan, şiddete boyun eğmeyen herkese, milletvekillerine, partilere teşekkür ediyorum. Çabalarınız ülkemizin bugünü ve geleceği bakımından çok kıymetli.”

Ankara - anka