Meclis Atalay için toplansın

8 muhalefet partisi, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararı sonrası TBMM Genel Kurulunun 16 Ağustos’ta olağanüstü toplanması talebiyle hazırlanan ortak başvuru dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu.

Bazı muhalefet partileri, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararı sonrası TBMM Genel Kurulunun 16 Ağustos’ta olağanüstü toplanması talebiyle hazırlanan ortak başvuru dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu. Meclis Başkanlığına sunulan çağrı metninde, CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, TİP ve EMEP’in temsilcilerinin genel başkan, grup başkanvekili ve milletvekillerinin imzaları bulunuyor. Dilekçede imzası bulunmayan İYİ Parti ise 16 Ağustos’ta yapılacak toplantıya katılacak. Başvurunun ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Meclis’te ortak açıklama yaptı.

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