"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Meclis Başkanını seçecek

06 Haziran 2023, Salı 01:46
Milletvekillerinin yemin töreniyle 28. Dönem 1. Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis’te kabine yemin edecek, TBMM Başkanı seçilecek.

Meclis Genel Kurulu, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te toplanacak. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 bakan yemin edecek. Yeni haftada Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak. Meclis Başkanlığı için gösterilecek adaylar, bugün saat 24.00’e kadar Geçici Başkanlık Divanı’na bildirilecek. Genel Kurul’da, 7 Haziran Çarşamba günü Meclis’in 30. başkanı için seçim yapılacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

Ankara - Adnan Solmaz

***

Kurtulmuş aday gösterildi

 

TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. (AA)

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimşek'e 5 soru

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği bir kez daha ihlal edildi!
    📷

    Peygamberimizin (asm) güzide isimlerini taşıyan müşterilerinden para almıyor...

    Bangladeş'teki ilkokullarda eğitime 'sıcaklık' arası

    İhracatçıların 4 talebi var

    Siyasi haklar çökünce kurumlar da çöküyor

    Meclis Başkanını seçecek

    3 tarafımız plastik denizlerle çevrili

    Zelenski: 500 çocuk öldü

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    Başka seçenek yok!

    Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu

    İbrahim Kalın MİT Başkanlığı'na atandı

    Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliğine atandı

    Aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem şehit oldu

    Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti

    Amasya'dan üzücü haber

    'Uyarılara lütfen dikkat edin'

    Samsun’da sel ölüme sebep oldu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Almancı komşum neden ‘tek adam’a oy verdi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    3. gençlik şûrâmız
    Cevher İLHAN

    Yeni dönemin “kucaklaşma” kodları
    Süleyman KÖSMENE

    Amel terazimizde ağır çeken bir söz
    Faruk ÇAKIR

    Başka seçenek yok!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefete tahammülsüzlük nedir?
    Genel

    Şimşek'e 5 soru
    İbrahim Aktaşcı

    Gammaz yüreğin faal nedameti
    Necati Bilici

    Asıl kaçış günahlardan olmalı
    Genel

    ENAG: Yüzde 109, TÜİK: Yüzde 39,59

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.