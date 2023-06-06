Meclis Başkanını seçecek

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28. Dönem 1. Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis’te kabine yemin edecek, TBMM Başkanı seçilecek.

Meclis Genel Kurulu, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te toplanacak. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 bakan yemin edecek. Yeni haftada Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak. Meclis Başkanlığı için gösterilecek adaylar, bugün saat 24.00’e kadar Geçici Başkanlık Divanı’na bildirilecek. Genel Kurul’da, 7 Haziran Çarşamba günü Meclis’in 30. başkanı için seçim yapılacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek. Ankara - Adnan Solmaz *** Kurtulmuş aday gösterildi TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. (AA)

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