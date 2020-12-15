TEK ADAM REJİMİYLE İYİCE İŞLEVSİZLEŞEN MİLLETVEKİLLERİNİN BAKANLARA SORU SORMA SÜRESİ 40 SANİYE İLE SINIRLANDI.

1 dakikadan 40 saniyeye indirildi

TBMM Genel Kurulunda 2021 Bütçesi üzerinde görüşmeler sürerken, milletvekillerinin bakanlara soru sorma süresi 1 dakikadan 40 saniyeye düşürüldü. Uygulamaya “Milletvekillerine ‘Meclise gel git, el kaldır indir’ denilmek isteniyor” diyerek tepki gösteren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 40 saniyeye 6 soru sığdırması, TBMM Genel Kurulunda alkışla karşılandı.

Cumhurbaşkanına soru sorulamaz

Cumhurbaşkanına soru sormanın ve sözlü soru önergesi vermenin yasaklandığını hatırlatan Gürer, yılda bir kere bakana soru sorma hakkının da 1 dakikadan 40 saniyeye düşürülmesinin izah edilemez bir uygulama olduğuna işaret etti. Uygulamanın hayata geçmesinin ardından Gürer ilk sorularını Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlıklarına yöneltti.

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Meclis bu hale de mi düşecekti?

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ederken, milletvekillerinin bakanlara yönelttikleri soru sorma süresi 1 dakikadan 40 saniyeye düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, milletvekillerinin bütçe görüşmelerinde Bakanlara yönelttikleri soru sorma süresi 1 dakikadan 40 saniyeye düşürüldü.

Uygulamaya “Milletvekillerine ‘Meclis’e gel git, el kaldır indir’ denilmek isteniyor” diyerek tepki gösteren CHP’li Ömer Fethi Gürer’in, 40 saniyeye 6 soru sığdırması, TBMM Genel Kurulu’nda alkışla karşılandı. Milletvekillerinin, Bakanlara soru sorma süresinde yapılan indirimde ‘daha çok milletvekiline soru sorma hakkı verilmesi’ gibi bir bahane üretildiğini ifade eden Gürer, “Bütçe görüşmelerinde 600 milletvekili için toplam 10 dakika soru sorma hakkı veriliyor. Bu sürenin 20 dakikaya çıkarılması beklenirken, milletvekillerinin soru sorma süresinin 60 saniyeye indirilmesiyle milletvekillerine adeta ‘Meclise gel, git, el kaldır, indir, başka bir şey yapma’ denmek isteniyor” diyerek uygulamaya itiraz etti.

‘Soru sorma hakkı elimizden alındı’

Saat 11.00’de başlayan bütçe görüşmeleri için oturum açıldığında, ilgili bakanlara 600 milletvekilinin tamamı için toplam 10 dakika soru sorma süresinin bile yeterli olmadığına değinen Gürer, “Soru yöneltebilmek için son sür’at konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu süre dahi yetmezken, daha çok milletvekiline soru sorma hakkı verilmesi gibi bir bahaneye sığınarak bir milletvekilinin elektronik cihaz aracılığıyla 60 saniye olan soru sorma süresinin 40 saniyeye düşürülmesi milletvekillerinin soru sorma hakkının da elinden alınması anlamı taşıyor” dedi. Cumhurbaşkanına soru sormanın ve sözlü soru önergesi vermenin yasaklandığını da hatırlatan Gürer, yılda 1 kere bakana soru sorma hakkının da 1 dakikadan 40 saniyeye düşürülmesinin izah edilemez bir uygulama olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanına soru sormak yasak

Bu arada uygulamanın hayata geçmesinin ardından ilk sorularını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığına yönelten Gürer, 40 saniyeye 6 soru sığdırdı. Gürer, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a “32 bin hizmetli ve güvenlik çalışanı on ay çalışıp iki ay zorunlu izne çıkarılmaktadır. Bu işçiler, sürekli işçi kadrosuna alınacak mıdır? Toplum yararı projesiyle işe alınanlar kadroya alınacak mıdır? Meslekî teknik öğretmen, felsefe, bilişim, okul öncesi, tarih, coğrafya, branş öğretmenleri, engelli öğretmenler ve 60 bin öğretmen ataması yapılacak mıdır? Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek midir? Fitness öğretmenlerine, usta öğreticilere, rehabilitasyon eğitimcilerine öğretmen kadrosu verilecek midir” şeklinde sorular yöneltirken, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na da “Kamuda kiralık araç şoförlerine, KİT çalışanlarına, Karayollarında, Demiryollarında, PTT’de, taşeron firmada çalışanlara kadro verecek midir? Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek mi?” diye sordu.

HABER: RECEP GÖREN - ANKARA