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1 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Meclis bugün açılıyor

01 Ekim 2023, Pazar
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci dönem 2’inci yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00’te toplanacak Meclis Genel Kurulu’nda önemli mesajlar verecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci dönem 2’inci yasama yılı 1 Ekim Pazar günü başlayacak. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00’te toplanacak Meclis Genel Kurulu’nda önemli mesajlar verecek. Tadilat yapıldı, ses ve elektronik oylama sistemi yenilendi. Bugün açılacak Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılına hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 14 siyasi parti temsil ediliyor. 28’inci dönem 2’nci yasama yılında Meclis’te 6 siyasi parti grubu olacak.

Gündem yoğun

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis kürsüsünden önemli mesajlar verecek, kapsamlı bir konuşma gerçekleştirecek. Siyasi partilerin liderleri de Meclis Genel Kurulu açılışına katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul’u locadan izleyecek. Milyonlarca emeklinin gözü Meclis’te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin ekim ayı içinde Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

Torba teklifİ gelecek

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis’e gelmesi bekleniyor. Tanrıkulu için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Fezleke, Türkiye Büyük Mlilet Meclisi’ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda görüşülecek.

Sivil anayasa öncelik

Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis’te AKP bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak. Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak. Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.

Haber Merkezi

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