Meclis bürokrasiye teslim

İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile kanun yapma kalitesinin bozulduğunu söyledi.

Kanun hazırlığında parlamento ile Beştepe arasında büyük bir kopukluk olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, “Kanun tekliflerinde imzası olan arkadaşlar tekliflerin içeriği ile ilgili bilgiye sahibi değiller. Bürokrasiye teslim olunmuş durumda. Arka tarafta iyi bir çalışma yapılmadan getiriliyor. Bazı kanunlar üçer ay arayla iptal ediliyor ve yenilenmesi gerekiyor” dedi.

Parlamento gücünü kaybetti

Gazete Duvar’ın haberine göre, torba kanunlara ilişkin eleştirilerini de dile getiren Tatlıoğlu, “Torba kanunlar çoğaldı. Limanlarla ilgili düzenleme enerji kanunuyla geldi, özel üniversite açılması büyükşehir kanunuyla beraber geliyor, Alevilerle ilgili düzenlemeler vergi usul kanunuyla geliyor. Evet, daha önce de sorunlarımız vardı ama şimdi tamamen savruldu. Çok ciddi bir sorun var ve bu sistemin yarattığı bir sorun” diye konuştu. Yasamanın gücünün dağıldığını ifade eden İYİ Parti Grup Başkanvekili, “Parlamentonun gücü Beştepe’ye transfer oldu. Parlamento gücünü kaybetti. Adeta notere dönen bir parlamento söz konusu. Milli iradenin esas gücü parlamentodur. Ama bu Beştepe’ye taşındı. Bu iyi yönetişimden çok daha uzaklara taşıyor Türkiye’yi. Sorunları olan bir Türkiye’yi savrulan, yönetilemeyen bir Türkiye’ye dönüştürüyor” dedi.

Haber Merkezi

