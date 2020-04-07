Meclis doktoru taburcu edildi

TBMM’de endişeye sebep olan Meclis Hastanesi doktorunun korona virüsü tedavisi tamamlandı.

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, doktor bugün taburcu edildi. Doktorla temas edenlerin 14 günlük süreleri de takip edildi ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un dünkü açıklamasında dile getirdiği, koronavirüs testi pozitif çıkan personelin de Meclis Hastanesi’ndeki doktorla bağlantısı bulunmuyor. Ayrıca Şentop’un talimatıyla Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldı. Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maskeler, her gün dağıtılacak. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da gönderildi. AA

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