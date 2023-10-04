Meclis’e araç girişine sınırlama

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte toplanan Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurulu, Meclis’e gelen ziyaretçilerin araçla girişine sınırlama getirdi.

Milletvekillerine gönderilen yazıda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte milletvekillerine seçim bölgelerinden yoğun bir ziyaretçi akışı yaşandığı belirtildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Meclis İdare Amiri ve Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı Sermet Aydın imzalı yazıda, “TBMM’nin güvenliğinin sağlanması ve gereken önlemlerin alınmasına ilişkin genel esas ve ilkeleri düzenlemek amacıyla toplanan Güvenlik Koordinasyon Kurulunda bu ve benzeri sebeplerle birtakım tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur” ifadesi kullanıldı. Haber Merkezi

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