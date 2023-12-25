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25 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Meclis'e bilgi verilsin

25 Aralık 2023, Pazartesi
12 PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ İÇİN 4 PARTİ İLE CHP’NİN AYRI AYRI YAYINLADIĞI BİLDİRİLERDE “TERÖR HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK” MESAJI VERİLİRKEN, CHP MİLLî SAVUNMA BAKANININ MECLİSİ BİLGİLENDİRMESİNİ İSTEDİ.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

AKP, MHP, İYİ Parti ve SP’nin, Kuzey Irak’ta 12 askerimizin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildirisinde, “Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır” denildi.

NEDEN ENGELLENEMİYOR?

CHP: “TBMM derhal bir kapalı oturum yapmalı ve Savunma Bakanı milletvekillerini bilgilendirmeli. Hain saldırıların neden engellenemediği ve sorumluların ihmalleri olup olmadığı açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımlar şehitlerimizin hatırasına saygısızlık olur.”

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Meclis'e bilgi verilsin

CHP Grup Başkanlığı’nın, Terör saldırılarında 12 askerin şehit olması ile ilgili yayınladığı bildiride “Milli Savunma Bakanı’nın Gazi Meclis’e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur” denildi.

CHP Grup Başkanlığı geçtiğimiz 2 günde yaşanan terör saldırılarında 12 askerin şehit olması sonrası bir bildiri yayınladı. Bildiride şunlar söylendi: “”Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. 12 vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır.”

Kapalı oturum yapılmalı

“İki gece üst üste aynı bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan Mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlıklı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır. Bu nedenle, bu geceden tezi yok, TBMM’nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı’nın Gazi Meclis’e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz.”

Açıklığa kavuşturulsun

“Hain saldırıların neden engellenemediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında, milletimizi tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından ‘Ulusal Yas’ ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. İktidarı, daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutum almaya davet ediyoruz. Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun.”

Ankara - Anka

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Terör, hedefine ulaşamaz

Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde son 2 günde meydana gelen çatışmalarda şehit olan 12 asker için İYİ Parti, AKP, MHP ve Saadet Partisi grupları, TBMM Genel Kurulu’nda ortak bildiri yayınladı. Bildiride, “Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz” denildi.

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