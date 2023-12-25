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25 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Meclis hukukuna sahip çıkmalı

25 Aralık 2023, Pazartesi 19:18
Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, “Parlamento kendi hukukuna kayıtsız; biz kendi hukukumuzu koruyamıyoruz, milletin hukukunu koruyacağız, öyle mi?” dedi.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili M. Salih Uzun Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2024 yılı bütçeleri hakkında konuştu. 2024 bütçesinin Meclis’te iki aydır görüşüldüğünü, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler dâhil olmak üzere bu bütçe teklifinin tek bir kelimesi, tek bir rakamı değişmediği,  değiştirilemediğini söyleyen Uzun, “Noterlik yapıyoruz yani iki aydır. Meclis Genel Kurulu’nun duvarında ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazıyor. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ cümlesindeki sözcüklerden bugün itibarıyla sadece bir tanesi ‘kayıtsız’ sözcüğü geçerliliğini koruyor, o da olması gerektiği anlamın tam tersi anlamda. Hani bir söz var ya ‘Beni bu dünyada bir kişi anladı, o da yanlış anladı’ diye. İşte aynı öyle, tek bir sözcük geçerli, o da yanlış anlamda geçerli. Şunu söylemek istiyorum: Bu Parlamento kayıtsız, kayıtsız, olana bitene kayıtsız, düpedüz kayıtsız, en başta da kendi hukukuna kayıtsız, Parlamentonun hukukuna kayıtsız, yasamanın hukukuna kayıtsız. Seçilmiş bir milletvekili bir başka erk tarafından yedi aydır bu Parlamentonun, bizim hiçbir kararımız olmadan tutuluyor” diye konuştu.

Kuramaz mıydık bir araştırma komisyonu?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde devletler arası bir sözleşmeyle yapılmakta olan Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin şirketinin tek Türk Yönetim Kurulu Üyesi Cuneyd Zapsu’nun bundan bir yıl önce istifa ettiğini ve şirkete dava açtığını ‘Ruslar burada radar istasyonu yapıyor ve bu Türkiye’nin güvenliği için çok tehlikelidir’ dediğini ama Parlamento buna bile kayıtsız kaldığını Parlamento hâlâ orada ne olup bittiğini tam olarak bilmediğini de anlatan DP’li Uzun, Cumhurbaşkanı eski yardımcısı Ankara Milletvekili Fuat oktay’ın, “Devlet söylemedi mi böyle bir şey olmadığını, anlattı” sözlerine cevap verdi: “Kim? Muhalif birisi değil, AK Parti’nin kurucusu söyledi ama bu Parlamento buna bile kayıtsız kaldı. ‘Güvenlik’ diyor adam, güvenlik, güvenlik; geçtim parasını pulunu ‘Türkiye’nin güvenliği’ diyor. Biz buna bakmayacaksak daha neye bakacağız? Kuramaz mıydık bir araştırma komisyonu?” diye sordu. 

Önergeye dalga geçer gibi cevap

 Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında ikinci verdiği hak ihlali kararını hatırlatan DP’li Uzun, “Parlamento buna bile kayıtsız, kendi üyesinin hukukuna kayıtsız. Kişisel tepkileri kastetmiyorum, kurumsal olarak Parlamento kendi hukukuna kayıtsız; biz kendi hukukumuzu koruyamıyoruz, milletin hukukunu koruyacağız, öyle mi? Öyle mi?” diye sordu. Yürütme erkinin Parlamentoyu hiç ciddiye almadığını da söyleyen Salih Uzun, “Anayasa gereği on beş gün içerisinde cevaplanması gereken soru önergelerine ya hiç cevap vermiyorlar ya da dalga geçer gibi cevap veriyorlar. İşte, bir milletvekilimiz sordu: ‘Cumhurbaşkanlığının uçak filosunda kaç uçak var?’ Yani ‘Milletin parasıyla kaç uçak aldınız?’ diye sordu, cevap verdiler ‘Gerektiği kadar’ diye. Cevdet Yılmaz imzasıyla geldi. Bu kadar beyefendi, bu kadar kibar, bu kadar naif bir beyefendi bu Parlamentoya bu saygısızca yazıyı gönderdi, gönderebildi” diye konuştu.  

ANKARA - MEHMET KARA

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