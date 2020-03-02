Meclis, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak

TBMM Genel Kurulu’nda, Suriye’nin İdlib şehrinde 34 askerin şehit olduğu saldırı sebebiyle Salı günü kapalı oturum yapılacak.

AKP grubu, İdlib saldırısı ile ilgili TBMM Başkanlığı’na, ‘kapalı oturum’ teklifi ile başvurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanlığı’na, Bakan Akar’ın İdlib’deki saldırı ile ilgili gelişmeler konusunda Genel Kurulu bilgilendirmesi için dilekçe gönderdi. Bunun üzerine Genel Kurul’un, Salı günü tek gündem maddesi ile toplanması kararlaştırıldı. Genel Kurul’da Bakan Akar, saldırıya ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek. TBMM’de aynı gün ise CHP, MHP, İYİ Parti ve Çarşamba günü de AKP grup toplantıları yapılacak.

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