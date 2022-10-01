Meclis'in itibarı korunmalı

İktidarın uygulamaları sebebiyle demokratik vasfını kaybeden Meclis'teki milletvekillerine “Meclis'in itibarına sahip çıkın” çağrıları yapılıyor.

MECLİS’İN İLK GÜNDEMİ “SANSÜR”LÜ TORBA KANUN

TBMM, 3 aylık aranın ardından, yeni Yasama Yılı için bugün mesaiye başlıyor. Meclis’in ilk gündemi ise, içinde basına sansür kanununun da olduğu Torba Kanun olacak. Torba Kanun’da ayrıca KYK faizleri ve EYT meselesi gibi maddeler de yer alacak.

DEMOKRASİ İÇİN MECLİS’İN İTİBARINA SAHİP ÇIKIN

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte Meclis'in işlevsiz hale getirildiği, demokratik vasfının kaybolduğu eleştirileri dile getirilirken, iktidar muhalefet demeden Meclis'teki tüm milletvekillerinin Meclis'in itibarına sahip çıkmaları isteniyor.

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Demokratik niteliğini yitirmiş Meclis açılıyor

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, “Demokratik niteliğini yitirmiş, Cumhurbaşkanının kuvvetler ayrılığını yok sayan anlayışı ve tahakkümü altında olan bir meclisin yasama yılı açılışını yapacağız” dedi.

27. Dönem 6. Yasama Yılı Açılışı ve Meclis’in yeni yasama dönemindeki gündem maddeleri hakkında konuşan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokratik niteliğini yitirmiş, Cumhurbaşkanının kuvvetler ayrılığını yok sayan anlayışı ve tahakkümü altında olan bir meclisin yasama yılı açılışını yapacağız” dedi. TBMM’nin, toplumsal sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu bir işlev görmekten çok uzak olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Meclis, siyasi denetim, bütçe ve temsil işlevleri bakımından etkinliğini tamamen kaybetmiştir. İktidar, kuvvetler ayrılığını açıkça reddetmektedir. Cumhurbaşkanı, Anayasa’ya aykırı olarak tüm gücü elinde toplamış, “Devlet Benim” anlayışı ile hem yürütme hem yasama hem de yargı konumundadır. Bu şartlar altında varlığını devam ettirmeye çalışan bir Meclis’ten ne vatandaşlarımıza ne de ülkemize bir hayır gelmeyeceği ortadadır” dedi.

18 TORBA KANUNLA EN AZ 199 FARKLI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Denge ve Denetleme Ağının “TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı Performans Değerlendirme Raporu”ndaki bazı verileri paylaşan Yeneroğlu, “TBMM’nin geçtiğimiz yılki içler acısı karnesini çok güzel biçimde özetliyor maalesef. Geçtiğimiz yıl, iktidar ve muhalefet partileri toplamda 789 kanun teklifi vermiş. Ancak AK Parti dışındaki partiler tarafından verilen kanun tekliflerinin hiçbiri tabii ki Genel Kurul’da görüşülmemiştir. İktidar, birbiriyle alakasız farklı konuları düzenleyen ‘torba kanun’ uygulamasından geçtiğimiz yıl da vazgeçmemiş. Kabul edilen 83 kanundan, 52’si zaten uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin. Geriye kalan 31 kanundan 18’i ise torba kanun. Bu torba kanunlarla toplamda en az 199 farklı kanunda değişiklik yapılmış” diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ YASAMA YILINDA SORU ÖNERGELERİNİN YÜZDE 45’İ CEVAPLANMADI

Milletvekillerinin geçtiğimiz yasama yılında 15 bin 969 yazılı soru önergesi verirken, soru önergelerinin yalnızca 1422’si zamanında cevaplandığını, 4715’i önergenin ise süresi geçtikten sonra cevaplandığını bildiren Yeneroğlu, cevaplanmayan 7334 yazılı soru önergesi olduğunu söyledi. Soru önergelerini en fazla yanıtsız bırakan kişinin Adalet Bakanı olduğunu da ifade eden Yeneroğlu, “Anayasanın 98’inci maddesinin açık hükmünü dikkate almayan Adalet Bakanından adaletin kollayıcısı ve savunucusu olmasını bekleyebilir miyiz? Asla… Bu rakamlar, yasama organının yürütme organını denetlemesine yönelik kâğıt üzerinde en etkili yollardan biri olan soru önergesinin iktidar tarafından tamamen işlevsizleştirildiğini bizlere göstermektedir. Meclisin iktidarı denetleme yetkisi neredeyse tamamen elinden alınmıştır” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA