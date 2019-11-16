Meclis’in seçtiği kişiyi Meclis alır

Meclis tarafından CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Faruk Bildirici’nin üyeliğinin Üst Kurul’da 6 üye tarafından düşürülmesinin tartışması devam ediyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da “Meclis’in atadığı bir kişiyi Meclis alır. O nedenle Faruk Bildirici’nin Meclis tarafından yeniden atanmasını istiyoruz” diyerek şunları söyledi: “RTÜK Başkanının da bu saatten sonra o koltukta oturmaması gerekiyor. Biz sizi de bağlayan bir başka kurumun yönetim kurulunda bulunmamanız lâzım, dedik. Çünkü yasal değildi. Şimdi RTÜK Başkanı oradan istifa etti. Çünkü biz doğruyu söyledik, haklıydık. RTÜK Başkanı istifa edip bunu kabul ediyorsa, yasal olmayan bir şeyi yapan kişinin ısrarla orada oturup kendisine bunu hatırlatan kişinin iş hakkını feshediyor olması artık RTÜK’ü diğer partilerin eşit ilkeleri içinde yürütemeyeceğini gösteriyor. O açıdan RTÜK Başkanının da istifa etmesi gerekiyor.”