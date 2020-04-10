Meclis infaz teklifi için fazla mesai yapacak

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve AKP’li 58 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan, yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören infaz kanunu teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin bir an önce yasalaşmasını isteyen AKP ve MHP hafta sonu da çalışma kararı aldı. 70 maddelik infaz teklifi görüşmeleri Salı günü başladı. 3 gün süren görüşmelerde 10 madde kabul edildi. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, muhalefet partileri teklifin bu haliyle yetersiz olduğu görüşünde.

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