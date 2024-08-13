Meclis, Mahmud Abbas için toplanıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın ziyareti dolayısıyla yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos’ta toplanacak.

Olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul Salonu’nda katılacağı öğrenildi. Olağanüstü toplantıyı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak. Kurtulmuş’un ardından Abbas, Genel Kurul’a hitap edecek. Hatay’dan TİP milletvekili seçilen ve daha sonra vekilliği düşürülen Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, TİP ve EMEP temsilcileri, olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin hazırlanan dilekçeyi Meclis Başkanlığı’na teslim etmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un olağanüstü toplantı talebini kabul etmesi beklenirken, toplantı tarihinin 16 Ağustos Cuma olması öngörülüyor. Ankara - Anka

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