Meclis olağanüstü toplanacak

TBMM; AYM’nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay için 9 Ocak Salı günü olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Muhalefet göreve - Yargı darbesine geçit vermeyelim

Türkİye Büyük Millet Meclisi Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay için 9 Ocak Salı günü olağanüstü toplantıya çağrıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra CHP, DEM Parti, SAADET’in grup başkan ve başkanvekilleri ile EMEP, DEVA ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzaladığı olağanüstü toplantı çağrısı dilekçesini İYİ Parti imzalamadı. Dilekçede, “Yargı krizinden devlet krizine evrilen gelişmelerin arkasındaki nedenlerin araştırılması kaçınılmaz bir zorunluluktur” denildi.

Kaçınılmaz bir zorunluluk

Önergenin gerekçesinde; “Hiçbir organ, kurum ya da kişi Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamama yetkisine, hak ve hürriyetine sahip değildir… Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet ilkesini bozan, demokratik siyasetin önünü tıkayan süreç, yalnızca politik değil, ekonomik sonuçlar da doğurabilecek bir içerik taşımaktadır… Yaşanan bu gelişmeler karşısında TBMM’nin tutum ve davranışının belirlenmesi, yargı krizinden devlet krizine evrilen gelişmelerin arkasında yatan nedenlerin araştırılması ve bu tür hukuk dışı girişimlerin önlenmesi için gereken düzenlemelerin kararlaştırılması kapsamında bir Genel Görüşme açılması kaçınılmaz bir zorunluluktur” değerlendirmeleri yapıldı.

Rejİm değİşİklİğİnİn tezahürü

Önergede, “Son yıllarda rejim değişikliğinin bir tezahürü olarak bazı siyasetçiler, Anayasa’ya sadakat andını hiçe sayarak yaptığı konuşmalarda Anayasa Mahkemesince verilen kararları eleştirmenin ötesine geçerek Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuş, Anayasamızı hiçe sayarak demokratik hukuk devletini zedeleyici bir yaklaşım sergilemişlerdir. Yargı organları da benzer şekilde hukuksuz kararlara imza atmış, Anayasa’nın 153’üncü maddesinde açıkça tanımlanan kuralı ihlal edici uygulamalarda bulunmuşlardır. Bunun son örneği de 28. Dönem Milletvekili olarak seçilen Şerafettin Can Atalay’ın yaşadığı hukuksuzluklara ilişkindir” denildi.

TBMM sorumluluk almalı

Açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en temel görevi, her milletvekilinin de ettiği yeminde de belirtildiği üzere Anayasa’ya sadakat ve demokratik hukuk devletini korumaktır. Bu çerçevede TBMM’nin, siyasal partilerin ve milletvekillerinin ortaya çıkan gelişmeler karşısında sorumluluk alması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Yukarıda anlatılan nedenler ve gerekçelerle, yaşanan bu gelişmeler karşısında TBMM’nin tutum ve davranışının belirlenmesi, yargı krizinden devlet krizine evrilen gelişmelerin arkasında yatan nedenlerin araştırılması ve bu tür hukuk dışı girişimlerin önlenmesi için gereken düzenlemelerin kararlaştırılması kapsamında bir Genel Görüşme açılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.”