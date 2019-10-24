Meclis, Rabia Naz’ın ölümünü araştıracak

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Aksaray Milletvekili Aydoğdu başkanlığında çalışmalarına başlıyor.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başlıyor. Üyeleri önceki gün TBMM Genel Kurulunda seçilen komisyon, başkanlık divanını oluşturdu. Komisyon Başkanlığına, AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu seçildi. TBMM Araştırma Komisyonu üyesi bir milletvekili olmanın ötesinde, avukat olarak da olayı titizlikle takip ettiğini belirten Kılıç, ailenin avukatını aradığını ve son durumla ilgili bilgi aldığını vurguladı. Rabia Naz Vatan’ın yanı sıra birçok şüpheli çocuk ölüm vak’aları daha yaşandığını anlatan Kılıç, Meclis Araştırma Komisyonu olarak amaçlarının, bütün bu şüpheli ölümlerin ortaya çıkarılması olduğunu kaydetti. Ankara – aa

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