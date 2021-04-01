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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Meclis reddetti, iktidar şokta

01 Nisan 2021, Perşembe 21:32
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi”, muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi”, muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Uzun yıllar sonra ilk kez, bir yasa teklifi, muhalefet oylarıyla Meclis’te reddedilmiş oldu. AKP’nin Anayasa Mahkemesi’nin iki kez verdiği iptal kararı üzerine geçen yıl hazırladığı ve İçişleri Komisyonu’nda da kabul edilen yasa teklifi, yaklaşık 9 ay sonra geçen hafta TBMM Genel Kurul gündemine alındı. Muhalefetin yanı sıra AKP içinde de teklife itirazlar olduğu için Genel Kurul gündemine alınması gecikmişti. TBMM içtüzüğünün 81. maddesi “Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri, Genel Kurul’ca reddedilmiş olur” hükmünü içeriyor. İçtüzük ayrıca, “TBMM tarafından reddedilen kanun tekliflerinin, ret tarihinden itibaren 1 tam yıl geçmedikçe TBMM’nin aynı yasama dönemi içinde verilemeyeceğini” öngörüyor.

‘Saygı gösterin’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi”nin reddedilmesi ile ilgili açıklama yaptı. AK Parti Grubunu, parlamentonun aldığı bu karara saygı duymaya dâvet ettiklerini dile getiren Dervişoğlu, oylamada tartışmaya açık bir durum olmadığının tutanaklardan ve TBMM TV kayıtlarından anlaşılabileceğini belirtti. Dervişoğlu, “AK Parti Grubunun temsilcileri İçtüzüğün amir hükümleri açık ve net olmasına rağmen, oylamanın tekrar edilmesinin yollarını aramışlardır. Beğenmediğiniz parlamento kararlarını, milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak, bunun yol ve yöntemlerini aramak demokrasi ile bağdaşmayan bir durumdur. Parlamentonun ve dolayısıyla milletin iradesini yok saymaya yönelik herhangi bir girişime İYİ Parti olarak izin vermeyeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Onu da siz düşünün

Dervişoğlu’nun ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de söz konusu toplantıya tepki gösterdi. AKP’yi işaret ederek, “Meclis’i hiçe sayan bir anlayış; Meclis’in işleyişine doğrudan darbe yapmak, kural tanımamak, kazanılmış bir maçı federasyonu toplayıp oynanmamış saymak gibi akıl almaz işlere kalkışmış durumdadır” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP grubunda durum şu; yoklama isterseniz Çin ordusu gibi geliyorlar, müzakerelere geçilince çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Galiba orada fotoğraf çektirmek istemiyorlar. Fişleme kanununda içeride durdukça suça ortak olduklarını düşünüyorlar her halde.” AKP’li vekillere seslenen Özel, “Çoksanız geleceksiniz, yoksanız sonucu kabul edeceksiniz. Bu milletin vergilerinden hepimiz maaş alıyoruz; o salona gelip de işini yapmadın. Sonra vay efendim ‘Tayyip Bey bizi mahveder...’ Onu da siz düşüneceksiniz” diye konuştu.

Tamamen bir içtüzük ihlâli

Başkanlık Divan üyelerinin toplantıya çağrılmasına tepkisini ‘maç’ örneği üzerinden sürdüren Özel, “Maç bitmiş, sonuç ilan olmuş biz bu maçı iptal edeceğiz baştan oynatacağız diyorlar. Tamamen bir iç tüzük ihlali. 12.00’da yaptıkları toplantı hukuksuzdur, oyunbozanlıktır” dedi. 

Özel, “12 ‘de yaptıkları toplantı tamamen hukuksuz bir toplantıdır. Vatandaşlarımızın gözünün önünde bu oyun bozanlıktır, mızıkçılıktır, bu İstanbul seçimindeki durumdur. Bu iç tüzüğü bir kez daha Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisi ayaklar altına almaya niyetlenmiş. Anayasal denetim altındadır. Bunu yapmaya kalkarlarsa eylemli içtüzük ihlalinden AYM’ye gideriz. Artık belli bir yerden sonra bu kadar haksızlığa, hukuksuzluğa biz ne diyelim!” diye konuştu.

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