Meclis sansür kanununu reddetsin

Avrupa Konseyi’nin danışma organı olan Venedik Komisyonu Türkiye’de gündeme taşınan dezenformasyon yasa tasarısının ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini ve gelecek yılki seçimler öncesi gazeteciliğe daha fazla zarar verebileceğini belirtti. Komisyon meclisin yasa tasarısını reddetmesi çağrısında bulundu.

Bu ne yaman çelişki?

‘Sansür yasası’ cezaevlerindeki gazeteci sayısını arttıracak

Venedik Komisyonu, yasa tasarısının yürürlüğe girmesi durumunda hapis cezalarının olabileceğini ve ifade özgürlüğünde keyfi kısıtlamalara neden olabileceğini vurguladı. Hükümet ise yasa tasarısının basın ve sosyal medyadaki yanlış bilgilendirmeyi hedef aldığını kaydediyor. Yasa tasarısını eleştirenler tasarıda yer alan ve Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili yanlış bilgi yayan ve korku yaratanla kamu düzenini bozanların bir yıl ile üç yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını öngören maddenin en büyük endişe kaynağı olduğunu kaydediyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Venedik Komisyonu açıklamasında, böyle bir koşulun muhtemel sonuçlarının Haziran 2023 seçimleri öncesinde caydırıcı etki ve oto sansürün artması olarak görüleceğini belirtti.