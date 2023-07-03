Meclis sessiz kalmasın

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davası kapsamında Marmara Cezaevi’nde tutulan 14 Mayıs seçimlerinde Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ile Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman’ı bayram sonrasında ziyaret ederek, mesajlarını kamuoyu ile paylaştı.

Atalay, “Hataylılar başta olmak üzere deprem bölgesinin ve tüm vatandaşlarımızın buruk geçen bayramını kutluyorum” derken, “Beni burada asla kanunlara göre, hukuka göre değil tamamen fiili ve keyfi bir şekilde tutuyorlar. 14 Mayıs akşamından, yani milletvekili seçildiğim andan itibaren 46 gündür beni burada tutarak millet iradesini gasp ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık bu millet iradesi gaspına sessiz kalmamalıdır” mesajını verdi. Ziyaretleri sonrasında açıklamalarda bulunan Çakırözer, “Artık bu hukuksuzluğun, bu adaletsizliğin sona ermesi gerekiyor. Çünkü içeride geçirdikleri her gün, her saat Türkiye’nin demokrasi ayıbı olarak tarihe geçiyor” dedi. Haber: Mehmet Kara - Ankara

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