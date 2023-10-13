Meclis sivilleri hedef alan saldırıları kınadı

TBMM tarafından İsrail-Filistin çatışması için yayımlanan ortak bildiride, Gazze’de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırılar kınandı.

TBMM’de grubu bulunan 6 siyasi partinin imzasıyla İsrail-Filistin çatışmasına yönelik ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Filistin ve İsrail’de yaşanan çatışmalarda çok sayıda sivil can kayıplarının yaşanmasının, sivil altyapının hedef alınmasının ve sivillerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda bırakılmalarının vicdanları yaraladığı vurgulandı. Sivillerin her şartta korunması ve toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılmasının hukukun, vicdanın ve insanlığın gereği olduğu ifade edilen bildiride, bu gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm taraflar barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet edildi. Ankara - Mehmet Kara

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