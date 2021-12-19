"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Meclis, stokçuluğa karşı mesaiye başlıyor

19 Aralık 2021, Pazar 14:31
TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Stokçular hapse girebilir

 

Düzenlemeye göre, elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla normal tüketim miktarına uygun bir kademe belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetler bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılacak.

Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek.

Teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Kanun teklifi ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden yararlanabilecek.

TFF Başkanı, futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespiti halinde, söz konusu sitenin internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılmasına veya yayınla ilgili erişimin engellenmesine karar verecek.

Elektrikli araç şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak.

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi

Genel Kurulda daha sonra stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Oda ve borsa alacaklarında icra takip işlemleri 2023 sonuna kadar durdurulacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlara, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisans verilmeyecek.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan "depolama" tanımının kapsamı genişletilecek. Tanımdaki "LPG dağıtıcıları" ibaresi; "piyasa faaliyetinde bulunanlar" şeklinde değiştirilecek. Böylece diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edilecek. Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Komisyonların gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, pazartesi günü toplanacak. Komisyonda AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisi istisnası kapsamına alınacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, salı günü AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanacak. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri komisyona bilgi verecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

AA

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    442 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

    Malatya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada son durum?

    Meclis, stokçuluğa karşı mesaiye başlıyor

    Filipinler'de ölü sayısı 75'e yükseldi

    Meteoroloji: Doğu'da kar yağışı devam edecek

    Bolu - Yedigöller yolu ulaşıma kapatıldı

    TURKOVAC hakkında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan açıklama

    Türkiye'nin 8'inci uydusu Türksat 5B'nin yolculuğu başladı

    İzmir'de çok sayıda ağaç devrildi

    Denizli - Antalya yolunda zorlu saatler

    Bu gidişle daha da fakirleşeceğiz

    İletişim Başkanlığının kart iptal yetkisi yok

    Ekonomik endişeler kalp krizi riskini arttırıyor

    'İlk seçimde gidiyorsunuz'

    'Asgarî ücrette vergi hâlâ yüksek'

    TOBB: Endişeliyiz, acil önlem bekliyoruz

    İsrail’in ‘Filistin’ şiddeti artıyor

    Yunanistan, Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar örüyor

    Vaka sayısı düşüyor

    Taliban'dan Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset, diyanet, saltanat ve cihad
    Misbah ERATİLLA

    Hüsmen Hüseyin Duran ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Zararın neresinden dönülecek?
    Ahmet BATTAL

    Çin Parodisi değil, AB Prodi’si-2
    Abdullah ŞAHİN

    Âlimin ölümü, âlemin ölümü
    Mehmet KARA

    CHS’nin 4. bütçesi ve “mübarek kurumlar!”
    Adnan NACİR

    TÜİKiye Cumhuriyeti
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetlerinde görülen terakkî medeniyet-i İslâmiyeden
    Genel

    Bu gidişle daha da fakirleşeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.