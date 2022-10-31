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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Meclis’te 130 vekil hiç konuşmadı

31 Ekim 2022, Pazartesi 21:32
Türkiye 2023’deki seçimlere hazırlanırken Meclis’te bulunan 130 milletvekili 2022’de genel kurulda hiç konuşmadı. AKP’de bu sayı 106’yı bulurken parti genel başkanları hariç tutulduğunda vekillerin yüzde yüzde 22’si konuşmamış oldu.

Konuşmayan 130 vekilden 106’sı AKP’li olurken geriye kalan 24 vekil muhalefet partileri ve bağımsızlardan oluştu. Meclis’te bugün itibariyle 580 milletvekili var: AKP’nin 286, CHP’nin 134, HDP’nin 56, MHP’nin 48, İYİ Parti’nin 37, TİP’in dört, Demokrat Parti ve Memleket Partisi’nin iki, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi’ninse bir. Bunun yanında beş tane de bağımsız vekil bulunuyor. Diken’in haberine göre CHP’nin altı, HDP’nin beş, MHP’nin yedi, İYİ Parti’nin üç ve Demokrat Parti’nin bir milletvekili hiç konuşmadı. Ayrıca bağımsız iki vekil de konuşmayanlar arasında.

Haber Merkezi

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