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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Meclis’te çözülmeli

11 Eylül 2023, Pazartesi 00:08
Niğde’de kiracıların sorunlarını dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kira sorununa dikkat çekerek, sorunun Meclis’te çözülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kira sorununa dikkat çekti. Gürer, Niğde’de artık kira sorunu başladığı ve kira sorunu yüzünden akrabalarında ayrı ayrı yaşayan eşler olduğunu söyledi.

Niğde’de emlak danışmanı Hulusi Çankaya’yı ziyaret eden Gürer, kiracıların da sorunlarını dinledi. Emlak danışmanı Çankaya, siyasi iktidarın kira artışının önüne geçebilmek için yılık yüzde 25 oranındaki kira artışı uygulamasını gündeme getirdiğini ancak bu uygulamaya riayet eden ev sahibi sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Ev sahiplerinin aylık kirası 2 bin lira olan evin yeni kirasını 6 bin liraya, 3 bin lira olan evin yeni kirasını ise 8 bin liraya çıkardığını anlatan Hulusi Çankaya, yüzde 25’lik artışa hiçbir ev sahibinin uymadığını ifade etti. Çankaya, “Ev sahipleri, ‘oğlum gelecek’, ‘kızım evlenecek’ gibi bahanelerde kiracıyı çıkaramazsa bile tapuya girip evi satmış gibi gösterip kiracıyı çıkarıyor ve yeni kiracıyla çok daha yüksek bir kira ücretine anlaşıyor” diye konuştu.

Sorun giderek büyüyor

Ev sahibinin yüksek kira talebinden mustarip olduğunu belirten bir kiracı ise “Efendibey Mahallesi TOKİ Evlerinde kirada oturuyorum. 3 üniversite bitiren ve öğretmenlik yapan kızım 11 bin 400 lira maaş alıyor. Ev sahibi 2 bin lira olan kira için 7 bin 500 lira istedi. Maaştan kalan 4 bin lira ile nasıl geçineceğiz?” diye sordu. Emekli kiracı vatandaş ise 7 bin 500 lira emekli maaşı aldığını ve ev kiralarının da 7 bin -7 bin 500 lira arasında değiştiğini belirterek, “7 bin lirasını kiraya verirsem kalan 500 lira ile ne yapayım. Evde 2 kişiyiz. Birer ekmek yesek de kalan 500 lira yetmiyor, 600 lira daha lazım” dedi. Sorunun çözüm adresinin Meclis olduğuna değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Meclis bu konuda çalışma yapmalı, tüm kesimleri dinleyerek ara çözüm bulmalı. TBMM Başkanlığı’na konuyla ilgili genel görüşme talebinde bulunduk. Çünkü sorun giderek büyüyor ve derinleşiyor. Ev sahibi de kiracı da haklı ancak önemli ölçüde mağdur olan kesim kiracı kesimi” diye konuştu.

Aileler dağılma noktasına geldi

TBMM Başkanlığı’na, ev sahibi olmayan emeklilere kira yardımı yapılması konusunda da Kanun Teklifi verdiğini hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Devletin yapması gereken kirada olan emekliyi koruyarak önlemler almasıdır. Enflasyonun tek haleli rakama düşünceye kadar kira yardımı yapılmalı. Kira yardımı ile dar gelirli, sabit gelirli, ekonomik durumu iyi olmayan, asgari ücretle yaşamak zorunda kalan kesimlere destek verilmeli, sosyal devlet bunun için var” diye konuştu. Genel görüşme talebinin de Meclis’te değerlendirilmesini isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emeklinin, dar gelirlinin, sabit gelirlinin, memurlarda düşük maaş alanların içinde bulunduğu sorunların irdelenmesi büyük bir ihtiyaçtır. Çünkü kavgalar çıkıyor, ayrılmalar oluyor. Kira artışı sorunu toplumsal soruna dönüştü. Önlem alınmalı” dedi. Gürer, “Geçtiğimiz günlerde pazarda gezerken bir vatandaş geldi ve eşini akbabasının evine gönderip kendisinin de babasını evinde kalmaya başladığını söyledi. Buna benzer örnekler çok. Kira artışı çok kesimi olumsuz etkiledi. Aileler dağılma noktasına geldi” dedi.

Ankara - Anka

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