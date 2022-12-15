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15 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Meclis'te çözülsün

15 Aralık 2022, Perşembe 00:54
İKTİDARIN BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİNDE ALTILI MASANIN TAVRI: MECLİSTE ÇÖZELİM, REFERANDUMA GİTMESİN. HAK VE HÜRRİYETLER OYLAMA KONUSU OLMAZ

6 PARTİ AYNI GÖRÜŞTE

İYİ Parti GİK’teki destek kararından ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “açık kapı” açıklamasından sonra Altılı Masanın diğer partilerinden de destek mesajları geldi. DP, SP, DEVA ve Gelecek Partilerinin sözcü ve yetkilileri “Mecliste çözelim” açıklaması yaptılar.

İSTİSMARA İZİN VERMEYİZ

DP: “AKP’nin bunu araç olarak kullanmasına izin vermeyiz.” SP: “İstismar konusu yapılmadan Mecliste çözülmeli.” DEVA Partisi: “Temel hak ve özgürlükler oylama konusu olmamalı.” Gelecek Partisi: “Referanduma gitmeyecek şekilde Meclisten geçmeli.”

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Meclis'te çözülsün

Başörtüsü teklifi AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla TBMM’ye sunuldu. Altılı Masa’da eğilim, “Meclis çözsün, referanduma gitmesin” şeklinde.

‘Başörtüsüne anayasal güvence’ getireceği iddiasıyla Meclis’e sunulan teklifin ardından gözler Altılı Masa’ya çevrildi. Masanın kurmayları teklifin referanduma gitmemesi gerektiği görüşünde. Teklife ilişkin tavrını açıklayan ilk parti İYİ Parti oldu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, “Genel İdare Kurulumuzda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz yönündedir. Yani ‘Evet’ yönündedir” dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da başörtüsü meselesinin Türkiye’nin siyasi hafızasındaki sorunlu alanlardan biri olduğunu belirterek, “Teklifin Anayasa’ya konulmasında beis yok. Metin desteklenebilecek bir metin gibi duruyor” diye konuştu. Başörtüsü meselesinin referandum konusu olmaması gerektiğini söyleyen Kaya, “Bunu siyasi partiler Meclis içinde çözmeli. Bir siyasi istismar ya da bir strateji konusu yapılmaksızın Meclis’te çözülmesi daha doğru” ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan: Oylarını konsolide etmek istiyor

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun daha önce, temel özgürlük konusu olan bir meselenin referanduma gitmemesi gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsü için yasal düzenleme’ çıkışı sonrasında yaptığı ‘gollük pas’ değerlendirmesinin de altını çizen Özcan, “Mesele, Erdoğan’ın bu meseleyi gollük pasa çevirmek istemesi ve eriyen oylarını başörtüsü üzerinden toparlamak istemesidir. Sayın Erdoğan’ın kar gibi eriyen oylarına karşılık olarak başörtü meselesini yeniden gündeme getirip, hatta bunu mümkünse referanduma götürüp eriyen oylarını bir miktar konsolide etmek istediğini düşünüyoruz. Meclis’in buna imkan vermemesi gerekir. Bu teklifin referanduma gitmeyecek şekilde Meclis’ten geçmesini savunuyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin: Bir ve beraber hareket edeceğiz

Gazete Duvar’ın haberine göre, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, başörtüsü meselesinin bir temel hak ve özgürlük sorunu olduğunu vurgulayarak partisinin özgürlükçü bir bakış açısına sahip olduğunu söyledi ve “Normal şartlarda temel hak ve özgürlük sorununa dair bir düzenlemenin oylamaya tabi tutulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Şahin, gelinen aşamada birtakım realiteler olduğunun da altını çizdi ve “Yetkili kurullarımızda yaptığımız görüşmeler doğrultusunda çıkacak karara göre hareket edeceğiz. Ayrıca Altılı Masa’daki liderler birlikte bir duruş sergilemek isterlerse DEVA Partisi olarak o yönde hareket ederiz. Altılı Masa’da da bir ve beraber hareket edeceğiz” diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Yücel: Prim yapmalarına izin vermeyeceğiz

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel de, parti olarak meseleye özgürlükler üzerinden baktıklarını, dikey alanlarda gezinilmemesi gerektiğini, yatay bir demokrasi zemininde ele almanın doğru olduğunu düşündüklerini söyledi.

AKP’nin konuyu bu aşamaya getirmek için çaba sarf ettiğinin farkında olduklarını ifade eden Yücel, “Seçimi ikili bir yapı üzerine taşıma hedefi var: ‘Biz ve onlar’. ‘Onlardan olmayanlar bize gelsin’ gibi bir anlayış var. İnsanımız buna artık prim vermez. Türkiye’nin yolsuzluk, hukuksuzluk gibi birçok problemi varken seçimleri bunun üzerinden yapmaya çalıştıklarını görüyoruz” dedi. “Altılı Masa nasıl bir karar verirse, masanın aldığı karara uyacağız. Bunu taahhüt ediyoruz” diyen Yücel, “AK Parti’nin bunun üzerinden prim yapmasına, bunu araç olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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