Meclis’te reddettiler, Saray’da konuştular

TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin ekonomi gündemiyle genel görüşme önerisini reddeden iktidar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi zirvesi düzenledi.
Milletin sesine kulak vermediler
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alındı.
Haber Merkezi