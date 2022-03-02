Meclis’te Ukrayna oturumu

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile Ukrayna’ya yönelik başlatılan işgal girişiminde yedinci güne girildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı günü (bugün) Ukrayna ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek. Öte yandan dün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’ye neden olabileceği riskleri ele alındı. Haber Merkezi

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