Meclis'te yasama mesaisi başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 20 Ocak’ta verdiği aradan sonra 1 Şubat Salı günü toplanacak. Meclis, yaklaşık 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yoğun gündemle yeniden başlayacak.

Genel Kurulda, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu ele alınacak. Meclis, daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek. Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. AA

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