Meclis tek adam rejiminin gölgesinde

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, “Meclis tek adam rejiminin gölgesi altında” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemiyle toplandı. TBMM’nin açılışının 103’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. Çocuk Özel Oturumu’nda Meclis Başkanlık Divanı ve milletvekili sıraları çocuklara bırakıldı. 100’ü deprem bölgesinden olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden gelen 600 çocuk milletvekilli sıralarına oturdu. 23 Nisan özel oturumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili unvanıyla Meclis kürsüsünden son kez bir konuşma yaptı. TBMM’nin hem devlet kurucu özelliği olduğunu hem de “Gazi Meclis” unvanı taşıdığını belirten Kılıçdaroğlu “Böylesine önemli vasıflara sahip bir meclisin mensubu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

DW Türkçe’nin haberine göre, “TBMM tüm dertlerimizin, ülkemizin tüm temel sorunlarının çözüm merkezi olmak zorundadır. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki milletçe geçmişimize duyduğumuz saygının ve geleceğimize duyduğumuz güvenin çatısı olmaktan uzaklaşmış bulunmaktadır” diyen Kılıçdaroğlu Meclisin “tek adam rejiminin gölgesi altında” olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu sözlerine “Gazi Meclisimizin yasama gücü tek adam rejiminin tahakkümüne teslim edilmiştir. Bu çerçevede yargı bağımsızlığı, fikir ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve diğer tüm özgürlükler ile bilimsel, laik eğitim yerle yeksan edilmiştir. Kamu istihdamında liyakatın ortadan kaldırılması, kamu yönetiminde kayırmacılık ve yandaşlık hakim kılınmıştır. Kamu harcamalarında yolsuzluk yegane yöntem olarak benimsenmiştir” diye devam etti.