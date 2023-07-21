Meclis toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’na olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Mehmet Kara - ANKARA TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu toplantıya çağırdı. Kurtulmuş, CHP’nin, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nun, Anayasa’nın 93’üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00’te toplanması için çağrıda bulundu. Muhalefet çağrı yapmıştı CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, hükümetin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için Parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekçesiyle olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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