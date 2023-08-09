Meclis yine toplandı ve dağıldı

TBMM Genel Kurulu, CHP, DEVA, SP ve DP’li milletvekillerinin talebi üzerine Akbelen’deki ağaçların kesilmesi gündemiyle olağanüstü toplandı.

AKP ve MHP milletvekilleri, daha önce vergi artışları ve zamları görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda olduğu gibi, yine TBMM Genel Kurulu Salonu’na, toplantı yeter sayısına ulaşıldığının belirlenmesinin ardından girdi. Yapılan oylamada genel görüşme önerisi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilirken, CHP ve Saadet Partisi’nin, TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergeleri de kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim’e kadar tatiline devam edecek.

Ağaç kesmenin neyini savunacaksınız?

Olağanüstü toplantıda konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, “Biz buraya turuncu koltuklarda oturup maaş alıp yan gelip yatmaya gelmedik. Biz bu millete söz verdik. Hakkınızı, hukukunuzu koruyacak sizin yanınızda olacak, sizin adınıza ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ses olacağız’ dedik. Bunu ses olarak Türkiye’ye duyurmak adına Akbelen Ormanları vesilesiyle sizleri buraya davet ettik. Ama yine hakaret işitiyoruz. En ağır iftiralara maruz kalıyoruz. ‘Ağaç kesen, baş keser.’ Siz ağaç kesilmenin neyini savunacaksınız” dedi.

Ankara - Mehmet Kara