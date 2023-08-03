Meclis yine toplantıya çağrıldı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda, maden sahası için ağaç kesimine karşı protestolar sürerken CHP, konuyu Meclis gündemine taşımak için harekete geçti.

Akbelen’deki ağaç kesimine karşı Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanan CHP, diğer muhalefet partileriyle temaslarına başladı. Meclis’teki diğer muhalefet partileriyle mutabakat sağlanırsa Meclis’in önümüzdeki hafta olağanüstü toplantıya çağrılması bekleniyor. Twitter hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bütün muhalefet partileri arasında mutabakat sağlandığını belirtti. Özel, “Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu’nu Akbelen’de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Başvurumuzu yarın yapacağız” dedi. Mehmet Kara - ANKARA

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