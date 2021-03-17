Meclise bir gölge daha düşmesin

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Gergerlioğlu kararı ile alakalı olarak, “Özellikle Enis Berberoğlu ile ilgili yaşanan hukuksuzluklar hâlâ hafızalardayken, sayın Gergerlioğlu’nun da bilerek benzer bir sürece tabi tutulması Meclis’in itibarını daha da zedeleyecektir” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Anayasa’nın 83. maddesinde düzenlenen yasama dokunulmazlığına aykırı bir şekilde yargılamaya devam etmiş ve 2 yıl 6 ay hapis cezasını onayarak, kesinleştirmiştir” dedi. 11 Mart 2021 akşamında Meclis’e geldiği belirtilen dosyanın, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda okunmasının gündemde olduğuna dikkat çeken Yeneroğlu, “Ancak, özellikle Enis Berberoğlu’nun haksız bir vekilliğinin düşürülmesi süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluklar hala hafızalardayken, Sn. Gergerlioğlu’nun da bilerek benzer bir sürece tabi tutulması Meclis’in itibarını daha da zedeleyecektir” diye konuştu. Bekletilen tezkereler olmuştu Geçtiğimiz dönemlerde Kemal Aktaş ve Engin Alan hakkındaki tezkereler yasama döneminin sonunda Genel Kurul’da okunduğuna dikkat çeken Yeneroğlu, “Yakın zamanda Enis Berberoğlu, Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkındaki tezkereler dahi Meclise iletilir iletilmez okunmamış, bir süre bekletilmiştir. Geçmişten beri insan hakları savunucusu olarak bilinen ve haksızlıklarla mücadele eden bir vekilin, insan hakları eylem planının açıklanmasının üzerinden günler geçmişken hukuka aykırı bir karara dayandırılarak ivedi bir şekilde milletvekilliğinin düşürülmesi hukuk devleti iddiasında samimî olunmadığını göstermektedir. Hâlbuki kürsü dokunulmazlığı ve milletvekili dokunulmazlığı milletvekilinin değil parlamentonun itibarını korumak içindir. Gerek kürsü dokunulmazlığı, gerekse kürsü dışı dokunulmazlığın amacı milletvekillerinin endişe duymadan davranabilmesini ve yasama çalışmalarına katılabilmesini sağlamak, neticede kamu yararını gerçekleştirmektir” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu şöyle devam etti: “Bu minvalde Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru neticesinde hak ihlâli kararı vereceği ve Meclis teamülleri dikkate alınarak, Sn. Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurul’da okunması yasama döneminin sonuna kadar ertelenmesi; insan hakları mücadelesi veren bir milletvekilinin yargı ve meclis aracılığıyla cezalandırılmasına izin verilmemesi gerektiğini TBMM Başkanlık Divanına ve kamuoyunun takdirlerine sunarız.”

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.