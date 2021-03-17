Meclisi terk etmem

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu sıralarında otururken düşürüldü.

Hakkındaki yargı kararının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten Gergerlioğlu Meclis'te direnme kararı aldığını söyledi.

BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Meclis'e "çantasını alıp geldiğini" söyleyen Gergerlioğlu karara direneceğini belirterek, "Burası TBMM. Ben de milletin iradesini temsil ediyorum, çok açık bir haksızlıkla bu gasp edilmeye çalışılıyor. Ben milletin Meclisi'nde milleti koruyacağım" dedi.

Gergerlioğlu, "Tüm hukukçular bu karara isyan ediyor, bir tane bile doğru bir karardır diyen hukukçuya rastlamadım" ifadelerini kullandı.