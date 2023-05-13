Meclisin 27. dönem karnesi

Mecliste.org 27. Yasama Dönemi Performans Değerlendirme Raporu’na göre, Temmuz 2018’den itibaren 27. Yasama Dönemi’nin tamamında 5 bin 339 kanun teklifi sunuldu. AKP tarafından sunulan tekliflerin 310’u kabul edilerek kanunlaştı; AKP dışında, MHP’nin tek başına imza sahibi olduğu teklifler dahil olmak üzere hiçbir siyasi partinin kanun teklifi kabul edilmedi.

Denge ve Denetleme Ağı platformu mecliste.org, 27. Yasama Dönemini’nin değerlendirildiği bir rapor hazırladı. Temmuz 2018’den itibaren 27. Yasama Dönemi’nin tamamında 5 bin 339 kanun teklifi sunuldu. AKP tarafından sunulan tekliflerin 310’u kabul edilerek kanunlaştı; AKP dışında, MHP’nin tek başına imza sahibi olduğu teklifler dahil olmak üzere hiçbir siyasi partinin kanun teklifi kabul edilmedi.

TBMM 27. Yasama Dönemi Performans Değerlendirme Raporu”nda, milletvekili faaliyetleri, komisyon teklifleri, yazılı soru önergeleri, genel görüşme önergeleri, Meclis araştırması önergeleri ve komisyon faaliyetleri verilerle yer alıyor: “Bu dönemde toplam 310 kanun kabul edildi. Genel Kuruldan geçen 87 torba kanun ise yüzlerce kanunu etkiledi. Temmuz 2021’den itibaren geçen 120 kanun da toplam 378 farklı kanunu etkiledi, Kasım 2022’den itibaren geçen 15 torba kanun ise 248 kanun maddesinde değişiklik yapılmasına sebep oldu. En çok kanunda değişiklik öngören torba kanun ise 38 farklı kanunu etkilemesiyle 7417 sayılı ‘Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oldu.

Mecliste.org’un raporunda milletvekili faaliyetlerine de yer verildi. Rapora göre, 27. Yasama Dönemi boyunca milletvekilleri tarafından yönlendirilen yazılı soru önergelerinin toplamı 25 Nisan 2023 itibarıyla 80 bin 539 olarak tespit edildi. Bu önergelerin yalnızca yüzde 13’ü (10.578) zamanında cevaplandı, yüzde 52’si de (41.954) süresi geçtikten sonra cevaplandı. Cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edilen yazılı soru önergesi sayısının oranı da yüzde 33 (26.817) oldu.

7221 ÖNERGEDEN 6927 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ HÂLÂ GÜNDEMDE

27. Yasama Dönemi boyunca milletvekilleri, Meclis Başkanlığına toplam 7 bin 221 Meclis araştırması önergesi verdi. Bu önergelerin 6 bin 927’si hala ‘gündemde’, 61’i de ‘gündeme girecek’ olarak görünüyor. Milletvekilleri tarafından verilen genel görüşme önergelerinin sayısı da toplamda 89’u buldu. Bu önergelerin 85’i ‘gündemde’ olarak görünürken, geri kalan 4’ü ise ‘gündeme girecek’ durumunda. Verilen genel görüşme önergeleri kapsamında en çok önerge veren parti HDP oldu, bu sıralamayı CHP ve İYİ Parti izledi. Bu arada, 27. Yasama Dönemi kadın milletvekili oranı %17.3 oldu, yani Meclis’teki 577 milletvekilinin 100’ü kadınlardan oluştu.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ