Medya artık hak arama zemini değil

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, medyanın çoktandır insanların hak arama zemini olmadığına dikkat çekti.

Bildirici, “Hakkının yenildiğine inanan, adalet arayan, sesini duyurmak isteyen, sorununu çözmek isteyen insanlar, ne devlete umut bağlıyor ne de polise, savcıya. Hemen klavyelerine sarılıp ‘Sosyal Medya Mahkemesi’ne başvuruyorlar. ‘Sosyal Medya Mahkemesi’nde de hashtagi güçlü olan kazanıyor” düşüncesini dile getirdi. Bildirici, “Ne yazık ki, ‘Sosyal Medya Mahkemesi’nin kuralları, kanunları yok, hangi tarafın sesi yüksek çıkarsa onun dediği haklı kabul ediliyor. Medyascope’da Kemal Can’ın söylediği gibi, ‘hashtagi güçlü olan’ın adaleti hâkim oluyor sosyal medyada” ifadesini kullandı. Bildirici, “Ne yazık ki, ‘hashtagi güçlü olan’ın haklı çıktığı yargılama her zaman trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan “Çakarlı maganda” Muhammed Enes Uysal ve Batman’da bir genç kıza tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanmaları olaylarındaki gibi başarıyla noktalanmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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