YENİ ASYA’NIN DA DAHİL OLDUĞU BAZI GAZETELERE YAPILAN AYRIMCI MUAMELELER İÇİN MECLİSE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERİLDİ.

THY uçaklarına alınmıyor

Chp İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın 66 imza ile Meclis Başkanlığına verdiği önergede THY’nin Yeni Asya, Millî Gazete, Cumhuriyet gibi bazı gazeteleri uçaklarına almadığı vurgulandı.

Basın İlan ve kamu reklamları

“Tİraj raporları gizlenen iktidar gazetelerinin satış rakamları kâğıt üzerinde şişirilerek Basın İlan Kurumu ve kamu reklamlarından aldıkları paylar olması gerekenden yüksek tutuluyor.”

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Medya ayrımcılığı Meclis gündeminde

Yandaş medyanın ilÂnlarla beslendiğini söyleyen Erdoğan Toprak, “Medyaya akıtılan kamu kaynakları” için Meclis Araştırması talep ederek, hangi kriterlere göre reklâm dağıtıldığını sordu.

CHP İstanbul Milletvekili, kamu bankaları, kamu kuruluşları ile kayyum atarak TMSF yönetimine gecen 900’ü aşkın özel şirketin ve kredi borçları nedeniyle iktidar kontrolüne geçen Türkcell, Türk Telekom gibi şirketleri, reklam bütçelerinin hangi kriterlere göre ve hangi medya kuruluşlarına aktarıldığının incelenmesi ve kamuoyuna açıklanması amacıyla TBMM Başkanlığı’na Araştırma Önergesi verdi. Önergeye 66 milletvekili de imza koydu. THY uçaklarında iktidarın muhalif olarak gördüğü gazetelerin yasaklı olmasını gündeme getiren Toprak, “THY’nin, sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Milli Gazete, Yeni Asya, Korkusuz vb gazeteleri uçaklara almadığı, ayrıca kamu bankaları, TOKİ, Emlak Konut vb . iktidara bağılı kamu kuruluşlarının gerçek tirajları gizlenen, okunmadığı için bedava dağıtılan iktidara yakın gazeteleri toplu şekilde satın aldıklarını, reklâm bütçelerinin neredeyse tamamını bu yayın organlarına aktardıklarını, toplu alımlarla, şişirilen sanal tiraj üzerinden de bu medya kuruluşlarına Basın İlan Kurumu’ndan resmî ilan akıtıldığını” vurguladı.

Tiraj raporları gizleniyor

Toprak ve arkadaşlarının TBMM Başkanlığı’na verdikleri Meclis Araştırma Önergesinde şöyle denildi; “Büyük bölümü bedava dağıtılan, bayi satışlarıyla ilgili gerçek bilgiler ve tiraj raporları gizlenen iktidar medyası gazetelerin satış rakamları kağıt üzerinde şişirilerek Basın İlan Kurumu ilanlarından ve kamu kuruluşlarının reklamlarından aldıkları paylar olması gerekenden yüksek tutulmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, binlerce gazeteyi toplu satın alarak iktidar medyasına tiraj desteğine vermektedir. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı THY ve yan kuruluşu Anadolu Jet, yolcularına Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Milli Gazete, Yeni Asya, vb gazeteleri dağıtmamakta olup, yolcuların bu gazeteleri talep etmeleri durumunda da ret cevabı verilmektedir.”

İlânlar ekonomik baskının aracı haline getirildi

Halkın vergileri ve elektrik faturalarıyla finansa edilen TRT başta olmak üzere, milletin ve hazinenin parasıyla ayakta duran kamu bankaları ve kuruluşlarının, iktidara yakın medyayı ayakta tutmak için seferber edildiği de ifade eden Toprak şunları söyledi; “Kredi borçları karşılığında Ziraat Bankası yönetimine geçen Turkcell, hazine alacaklı bankaların yönetimine geçen Türk Telekom gibi dev reklam bütçesine sahip telekomünikasyon kuruluşları da reklam bütçelerini iktidar talimatı doğrultusunda paylaştırmakta, medyaya sansürün ve ekonomik baskının aracı haline getirilmektedir. Kamu kaynaklarının reklamlar ve toplu gazete alımlarıyla, medyaya aktarımındaki tercihler ve reklam politikası ölçütlerinin ne olduğu, hangi kriterlere göre reklam dağıtıldığının kamuoyunca bilinmesi ve gerçeklerin açığa çıkarılması için Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA