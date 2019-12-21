Medya bilinçli tüketilmeli

Çocukların medya kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırmasını değerlendiren RTÜK Başkanı Şahin, siber zorbalık, gereksiz reklamlar ve asılsız haberlerin çocukları rahatsız ettiğini belirterek, bilinçli medya tüketiciliğine dikkat çekti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, çocukların medya kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırmanın, öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süresinin 2 saat 13 dakika, ders çalışma süresinin ise 1 saat 30 dakika olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi. Şahin, 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen “Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması”nın sonuçlarını, RTÜK’te düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Öğrencilerin internette en çok rahatsız olduğu konuların başında siber zorbalığın geldiğini, bunu reklâmlar ve yalan/asılsız haberlerin takip ettiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti: “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak çocuklarımızın bilinçli medya tüketicileri olmaları ve bu konuda yapılan medya okuryazarlığı eğitimlerinin tüm aile fertlerinin faydalanabileceği ölçüde geliştirilmesinin önemini biliyor, bu çerçevede düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi olarak öğrencilerimize, ailelerimize ve eğitimcilerimize rehber olmayı hedefliyoruz.”

Çocuklar interneti her gün kullanıyor

Ortaokul öğrencilerini kapsayan araştırmada yeni medya kullanım alışkanlıkları, ders çalışma süreleri ve dijital cihazların derslerde kullanımı ile siber zorbalığa maruz kalma durumlarına ilişkin çarpıcı neticelere ulaştıklarını dile getiren Şahin, şu verileri paylaştı: “2015’te ortaokul öğrencileri arasında televizyon izleyenlerin oranı yüzde 98,3 iken, 2018’de bunun yüzde 95,2’ye düştüğünü gördük. Aynı çerçevede, düzenli olarak en fazla izlenen program türünün yüzde 51,5 ile dizi filmler, yüzde 41 ile filmler ve yüzde 28 ile canlı spor müsabakaları/spor programları olduğunu tesbit ettik. Araştırmaya katılan öğrencilerimizin neredeyse yarısı interneti her gün kullanmaktadır. 2015’te internet kullananların oranı yüzde 90,4 iken, 2018’de bunun yüzde 97’ye çıktığını gördük. Araştırma kapsamında ‘İnternetin sizin için önem derecesini belirtiniz.’ sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 84’lük çoğunluğunun ‘internetin kendileri için çok önemli olduğunu’ belirtmesi, üzerinde durulması gereken bir konudur.”

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Yeni medya araçlarına dikkat

Şahin, “Teknolojinin gelişmesiyle internetin ve yeni medya araçlarının vazgeçilmezlerimiz arasına dahil olması, bizleri bu alanda yeni bir fotoğraf çekmeye zorladı. Üst Kurulumuz görevini yerine getirirken aileye ve çocuğun korunmasına özel önem veriyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı tedbirlerimizi kararlılıkla alıyoruz” diye konuştu. “Yeni medya araçları” olarak adlandırılan akıllı cihazların, yayınların takip edilme şekillerini de farklılaştırdığına işaret eden Şahin, Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması’nın bu nedenle çok önemli olduğunu vurguladı. Araştırmanın, çocukların interneti ne sıklıkta kullandığı, yayınları bu araçlardan nasıl takip ettiği, internet kullanırken hangi tehditlerle karşılaştığı gibi sorulara cevap aradığını dile getiren Şahin, sonuçların medya okuryazarlığının önemini ortaya koyduğunu söyledi. Ankara - aa

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen "Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması"nın sonuçlarını, RTÜK'te düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.