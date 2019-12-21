"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Medya bilinçli tüketilmeli

21 Aralık 2019, Cumartesi 00:43
Çocukların medya kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırmasını değerlendiren RTÜK Başkanı Şahin, siber zorbalık, gereksiz reklamlar ve asılsız haberlerin çocukları rahatsız ettiğini belirterek, bilinçli medya tüketiciliğine dikkat çekti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, çocukların medya kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırmanın, öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süresinin 2 saat 13 dakika, ders çalışma süresinin ise 1 saat 30 dakika olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi. Şahin, 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen “Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması”nın sonuçlarını, RTÜK’te düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Öğrencilerin internette en çok rahatsız olduğu konuların başında siber zorbalığın geldiğini, bunu reklâmlar ve yalan/asılsız haberlerin takip ettiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti: “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak çocuklarımızın bilinçli medya tüketicileri olmaları ve bu konuda yapılan medya okuryazarlığı eğitimlerinin tüm aile fertlerinin faydalanabileceği ölçüde geliştirilmesinin önemini biliyor, bu çerçevede düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi olarak öğrencilerimize, ailelerimize ve eğitimcilerimize rehber olmayı hedefliyoruz.”

Çocuklar interneti her gün kullanıyor

Ortaokul öğrencilerini kapsayan araştırmada yeni medya kullanım alışkanlıkları, ders çalışma süreleri ve dijital cihazların derslerde kullanımı ile siber zorbalığa maruz kalma durumlarına ilişkin çarpıcı neticelere ulaştıklarını dile getiren Şahin, şu verileri paylaştı: “2015’te ortaokul öğrencileri arasında televizyon izleyenlerin oranı yüzde 98,3 iken, 2018’de bunun yüzde 95,2’ye düştüğünü gördük. Aynı çerçevede, düzenli olarak en fazla izlenen program türünün yüzde 51,5 ile dizi filmler, yüzde 41 ile filmler ve yüzde 28 ile canlı spor müsabakaları/spor programları olduğunu tesbit ettik. Araştırmaya katılan öğrencilerimizin neredeyse yarısı interneti her gün kullanmaktadır. 2015’te internet kullananların oranı yüzde 90,4 iken, 2018’de bunun yüzde 97’ye çıktığını gördük. Araştırma kapsamında ‘İnternetin sizin için önem derecesini belirtiniz.’ sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 84’lük çoğunluğunun ‘internetin kendileri için çok önemli olduğunu’ belirtmesi, üzerinde durulması gereken bir konudur.” 

***

Yeni medya araçlarına dikkat

Şahin, “Teknolojinin gelişmesiyle internetin ve yeni medya araçlarının vazgeçilmezlerimiz arasına dahil olması, bizleri bu alanda yeni bir fotoğraf çekmeye zorladı. Üst Kurulumuz görevini yerine getirirken aileye ve çocuğun korunmasına özel önem veriyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı tedbirlerimizi kararlılıkla alıyoruz” diye konuştu. “Yeni medya araçları” olarak adlandırılan akıllı cihazların, yayınların takip edilme şekillerini de farklılaştırdığına işaret eden Şahin, Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması’nın bu nedenle çok önemli olduğunu vurguladı. Araştırmanın, çocukların interneti ne sıklıkta kullandığı, yayınları bu araçlardan nasıl takip ettiği, internet kullanırken hangi tehditlerle karşılaştığı gibi sorulara cevap aradığını dile getiren Şahin, sonuçların medya okuryazarlığının önemini ortaya koyduğunu söyledi. Ankara - aa

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen "Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması"nın sonuçlarını, RTÜK'te düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    5.5 milyon genç iş bekliyor

    O zam, sıfır zam demektir

    Medya bilinçli tüketilmeli

    Mesut Özil’lere ihtiyacımız var

    BM: İdlib’de durum alarm verici

    Suriye'ye sınır ötesi yardımlara Rusya'dan ve Çin'den veto

    Geri kalmışlık anlayışı ders kitaplarından çıkartılmalı

    AKP’de kayyım tartışması

    Mahkeme kararı var, işe iade yok

    Dini, siyasete alet etmenin sonu felâket

    Hukuk göçtü

    Çok sayıda yolsuzluk dosyası var

    MEB sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi açıkladı

    80 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti: "Kıyamet koptu"

    Yerli otomobilin brandalı fotoğrafı paylaşıldı

    Hindistan'da binlerce kişi gözaltına alındı

    '2578 liranın altındaki teklifi kesinlikle değerlendirmeye almayacağız'

    Şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi

    İB 110 yabancı terörist savaşçıyı ülkelerine gönderdi

    Quebec City'deki Müslümanların mezarlık çilesi sona erdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM ve AYM
    Cevher İLHAN

    Hâlâ kamuoyu yanıltılıyor
    Ahmet BATTAL

    Dışarıda görünecek olanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık ses verir mi?
    Genel

    Mesut Özil’lere ihtiyacımız var
    Genel

    O zam, sıfır zam demektir
    Yasemin YAŞAR

    “El âlemci” hayatlar
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak, bir şeyden her şeyi yaratıyor
    Ali HAKKOYMAZ

    Babamı ziyaret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.